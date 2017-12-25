Восемь человек остаются в больнице после ДТП с маршруткой в Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 25 дек — РИА Новости. Восемь человек остаются в больнице после ДТП с грузовой "Газелью" и маршруткой в Кочубеевском районе Ставрополья, сообщает управление ГИБДД по краю.

По данным УГИБДД, в минувшую субботу водитель автомобиля "Газель", двигаясь со стороны города Ставрополя в направлении Невинномысска и выполняя маневр разворота в нарушение требования горизонтальной дорожной разметки, столкнулся с встречно движущимся автобусом Mercedes. На месте происшествия, по данным ведомства, погибли 32-летний гражданин Грузии, зарегистрированный в Ставрополе, и 58-летний житель Минеральных вод, позже в больнице скончалась 70-летняя жительница Ессентуков.

"Шесть пассажиров маршрутки по-прежнему находятся в больнице, стационарное лечение назначено обоим водителям", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате ДТП транспортные средства получили значительные механические повреждения и не подлежат восстановлению.