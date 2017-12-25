Медики рассказали о состоянии двух пострадавших в ДТП под Саратовом

САРАТОВ, 25 дек — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Медики оценивают как тяжелое состояние двоих пассажиров из перевернувшегося в Саратовской области минивэна, их готовят к транспортировке в областную больницу Саратова, сообщила РИА Новости в понедельник сотрудник минздрава области Ирина Шварцкопф.

Ранее в ГИБДД области сообщили, что вечером в воскресенье автомобиль Lada Largus опрокинулся в кювет на 61 километре автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с Казахстаном. По данным ведомства, погибла 38-летняя пассажирка, а еще четыре человека — 30-летняя женщина, двое 25-летних и один 33-летний мужчина с направлены в Советскую районную больницу.

"Из этих четырех состояние двоих оценивается как средней степени тяжести. Еще двое (пострадавших) находятся в тяжелом состоянии, их готовят к транспортировке в областную больницу в Саратов для оказания медицинской помощи более высокого уровня", — сказали в Минздраве.

Собеседница агентства уточнила, что всего в ДТП пострадали семь человек, из них один скончался, четверо были госпитализированы, и еще двое направлены на амбулаторное лечение.

По данным местных СМИ в автомобиле находились граждане Узбекистана, Киргизии и Таджикистана.