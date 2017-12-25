Источник: в Подмосковье ликвидировали открытое горение на газовой заправке

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Открытое горение на частной газозаправочной станции в Московской области ликвидировано, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Ранее сообщалось о возгорании насосной установки по перекачке газа на частной газозаправочной станции на 65-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" в Раменском районе.

"Открытое горение ликвидировано", — сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС, пожар в деревне Старниково удалось локализовать в 13.07 на площади 10 квадратных метров. В 13.25 открытое горение было ликвидировано. Расстояние до ближайших жилых строений составляет более 500 метров. Движение на трассе М-5 не перекрывалось. К тушению пожара привлекались 11 единиц техники, всего 41 человек.