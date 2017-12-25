Суд в Москве продлил домашний арест директору РАМТ Апфельбаум

Директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум в Басманном суде Москвы. Следственный комитет предъявил официальное обвинение в мошенничестве директору РАМТ Софье Апфельбаум, которую ранее задержали по делу Седьмой студии. Архивное фото

Директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум в Басманном суде Москвы. Следственный комитет предъявил официальное обвинение в мошенничестве директору РАМТ Софье Апфельбаум, которую ранее задержали по делу Седьмой студии. Архивное фото

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до середины апреля домашний арест директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум по делу режиссера Кирилла Серебренникова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, продлить в отношении обвиняемой Апфельбаум меру пресечения в виде домашнего ареста до 19 апреля 2018 года", — огласила решение судья Юлия Сафина.

По мнению следствия, в бытность директором департамента государственной поддержки искусства Минкультуры РФ Апфельбаум участвовала в хищении не менее 68 миллионов рублей при реализации проекта "Платформа". По словам следователя, вину в хищении Апфельбаум не признала, но согласилась, что халатно относилась к распределению бюджетных средств. Защита в свою очередь однозначно заявила, что виновной глава театра себя не считает.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Известному режиссеру вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Сам режиссер считает обвинение "вымышленным и абсурдным".