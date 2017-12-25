Суд в Москве продлил домашний арест директору РАМТ Апфельбаум

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до середины апреля домашний арест директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум по делу режиссера Кирилла Серебренникова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
По мнению следствия, в бытность директором департамента государственной поддержки искусства Минкультуры РФ Апфельбаум участвовала в хищении не менее 68 миллионов рублей при реализации проекта "Платформа". По словам следователя, вину в хищении Апфельбаум не признала, но согласилась, что халатно относилась к распределению бюджетных средств. Защита в свою очередь однозначно заявила, что виновной глава театра себя не считает.
В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Известному режиссеру вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Сам режиссер считает обвинение "вымышленным и абсурдным".