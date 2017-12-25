В Красноярске пьяная женщина-водитель опрокинула джип с детьми и сбежала

КРАСНОЯРСК, 25 дек — РИА Новости. Пьяная женщина-водитель, находясь за рулем Toyota Prado в Красноярске, не справилась с управлением и перевернула авто, в салоне которого находились дети и пассажирка, а после скрылась с места ДТП, оставив горящий внедорожник на дороге, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого главка МВД.

По данным собеседника агентства, инцидент произошел ночью на улице Калинина. В дежурную часть сообщили, что женщина наехала на бордюр, в результате чего автомобиль опрокинулся на проезжую часть и загорелся. По предварительным данным, в момент ДТП в салоне авто находились две женщины и двое детей, которые покинули место происшествия, оставив автомобиль. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили личность водителя и проехали по адресу места проживания.

"Как оказалось, за рулем иномарки в момент аварии находилась 29-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения, результат освидетельствования — 0,92 мг/л. Также в автомобиле была 34-летняя пассажирка и двое детей 2009 и 2016 годов рождения, которые перевозились без детских удерживающих устройств. В результате происшествия за медицинской помощью обратилась пассажирка и ее 8-летняя дочь, полуторагодовалая девочка и водитель не пострадали", — сказал сотрудник пресс-службы Артем Кишкурин.

В отношении водителя составлено несколько административных материалов, в том числе за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Общая сумма штрафов может составить 45 тысяч рублей, кроме того, женщине грозит лишение водительских прав на срок до 2 лет.