На Алтае раскрыли контрабанду леса почти на 150 миллионов рублей

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Схема по контрабанде леса общей стоимостью около 150 миллионов рублей раскрыта на Алтае, возбуждено уголовное дело, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Установлено, что предприниматель из Барнаула с ноября 2014 по июль 2015 года по фиктивным контрактам, заключенным с партнерами в Таджикистане и Узбекистане, организовала перемещение через границу РФ и границу Таможенного союза железнодорожным транспортом "свыше 27 тысяч кубометров российского леса общей стоимостью около 150 миллионов рублей", сообщила представитель СК.
Отмечается, что в отношении 40-летней местной жительницы — руководителя общества с ограниченной ответственностью — возбуждено уголовное дело за контрабанду.