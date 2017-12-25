На Алтае раскрыли контрабанду леса почти на 150 миллионов рублей

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Схема по контрабанде леса общей стоимостью около 150 миллионов рублей раскрыта на Алтае, возбуждено уголовное дело, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Расследуется уголовное дело по факту незаконного экспорта стратегически важных товаров и ресурсов. Противоправное деяние было выявлено полицейскими совместно с Сибирским таможенным управлением и УФСБ России по Алтайскому краю", — сказала Волк.

Установлено, что предприниматель из Барнаула с ноября 2014 по июль 2015 года по фиктивным контрактам, заключенным с партнерами в Таджикистане и Узбекистане, организовала перемещение через границу РФ и границу Таможенного союза железнодорожным транспортом "свыше 27 тысяч кубометров российского леса общей стоимостью около 150 миллионов рублей", сообщила представитель СК.

Отмечается, что в отношении 40-летней местной жительницы — руководителя общества с ограниченной ответственностью — возбуждено уголовное дело за контрабанду.