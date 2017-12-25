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Происшествия

Апфельбаум рассказала о своем самом страшном проступке

Сюжет:
Дело Кирилла Серебренникова (213)
13:1325.12.2017
(обновлено: 14:58 25.12.2017)
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкДиректор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум в Басманном суде Москвы. Следственный комитет предъявил официальное обвинение в мошенничестве директору РАМТ Софье Апфельбаум, которую ранее задержали по делу Седьмой студии. Архивное фотоДиректор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум в Басманном суде Москвы. Следственный комитет предъявил официальное обвинение в мошенничестве директору РАМТ Софье Апфельбаум, которую ранее задержали по делу Седьмой студии. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, проходящая по делу режиссера Кирилла Серебренникова, заявила, что считает своим самым тяжелым нарушением неправильную парковку, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Софья Апфельбаум. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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"До моего задержания я считала своим самым страшным грехом штраф за неправильную парковку. Я невиновна и буду доказывать это", — сказала Апфельбаум на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается вопрос о продлении для нее домашнего ареста.

"Я была одним из трех директоров "Платформы", двух других директоров не допрашивают и не подозревают, меня, видимо, взяли, потому что я занимаюсь театрами. Скоро, видимо, диплом ГИТИСа станет доказательством вины", — добавила она.

Адвокат Ирина Поверина отметила, что следствие строит свои версии на "абсурдных" показаниях экс-бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой. "В ее показаниях есть только одна фраза, что другой фигурант Итин ей что-то сказал. Ее показания абсурдны. Я никогда не поверю, что Серебренников, Малобродский пришли к ней и просили украсть деньги, ей стало страшно, и она наговорила того, что нужно было следствию", — сказала Поверина.

Она добавила, что просит отпустить Апфельбаум под залог в миллион рублей.

Александр Калягин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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По мнению следствия, в бытность директором департамента государственной поддержки искусства Минкультуры РФ Апфельбаум участвовала в хищении не менее 68 миллионов рублей при реализации проекта "Платформа". По словам следователя, вину в хищении Апфельбаум не признала, но согласилась, что халатно относилась к распределению бюджетных средств. Защита же заявила, что виновной глава театра себя не считает.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина. Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест. Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября она была переведена под домашний арест. Остальные фигуранты вину не признают.

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Происшествия
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