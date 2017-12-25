Источник: в Иркутской области загорелся цех Транссибирской лесной компании

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Цех по ремонту и обслуживанию техники загорелся на площади 1 тысяча квадратных метров на территории Транссибирской лесной компании в Иркутской области, проводится эвакуация персонала, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"В населенном пункте Толстый Мыс горит цех по ремонту техники. Эвакуированы 40 человек и 13 единиц техники", — сказал собеседник агентства.

По его словам, общая площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. Обстоятельства пожара выясняются.