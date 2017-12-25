Следователи допросили более ста свидетелей по делу директора РАМТ

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Следователи провели 120 допросов свидетелей по делу в отношении директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум, проходящей по делу режиссера Кирилла Серебренникова, говорится в материалах Басманного суда Москвы.

В понедельник Басманный суд столицы рассматривает просьбу следствия о продлении срока домашнего ареста Апфельбаум.

"По делу было допрошено 120 свидетелей, проведены очные ставки, ряд экспертиз", — говорится в ходатайстве следователя.

По мнению следствия, в бытность директором департамента государственной поддержки искусства Минкультуры РФ Апфельбаум участвовала в хищении не менее 68 миллионов рублей при реализации проекта "Платформа".

По словам следователя, вину в хищении Апфельбаум не признала, но согласилась, что халатно относилась к распределению бюджетных средств. Защита в свою очередь однозначно заявила, что виновной глава театра себя не считает.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия".

Известному режиссеру вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Сам режиссер считает обвинение "вымышленным и абсурдным".