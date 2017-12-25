В Татарстане при подрыве горной породы пострадали два человека

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Два человека, по предварительным данным, пострадали при попытке подорвать горную породу на Камско-Устьинском заводе в Татарстане, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.

"Двое рабочих, по предварительным данным, пытались самостоятельно произвести подрыв горной породы, оба пострадали", — сказал собеседник агентства.

По его словам, обстоятельства инцидента и состояние пострадавших уточняются.

Как уточнил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ, на территории гипсового рудника в поселке Сюкеево произошла детонация промышленного аммонала, при котором пострадали два человека.

"Разрушений нет, технологический процесс не нарушен", — отметил представитель ведомства.