На Алтае произошли два землетрясения

БАРНАУЛ, 25 дек — РИА Новости. Два подземных толчка зафиксированы в Республике Алтай в ночь на понедельник, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук (РАН).

По данным ведомства, в 21.41 мск (01.41) в воскресенье был зафиксирован подземный толчок магнитудой 4,6. Его эпицентр имел координаты 50,08 градуса северной широты и 87,87 градуса восточной долготы и находился в 243 километрах к юго-востоку от Горно-Алтайска. Интенсивность сотрясений в эпицентре — 5,8 балла по шкале MSK-64.

"Спустя несколько часов в этом же районе примерно в шести километрах к юго-востоку зафиксировано землетрясение магнитудой 3,6. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 4,3 балла по шкале MSK-64", — говорится в сообщении.

Землетрясение зарегистрировано в границах очага сейсмоактивности, сохраняющейся в регионе почти 15 лет и связанной, как считают представители Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, с процессами горообразования в регионе.