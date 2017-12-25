На Сахалине бригады энергетиков приведены в повышенную готовность

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 дек – РИА Новости. Бригады энергетиков на Сахалине приведены в режим повышенной готовности в связи с прохождением мощного циклона, сообщает в понедельник пресс-служба "Сахалинэнерго".

"Сегодня утром 46 аварийно-восстановительных и оперативно-выездных бригад "Сахалинэнерго": 164 человека и 61 единица техники переведены в режим повышенной готовности для ликвидации последствий циклона, который обрушился на Сахалин. По информации синоптиков, ожидаются сильная метель, ветер до 40 метров в секунду, налипание мокрого снега", — говорится в сообщении.

Ранее МЧС предупредило о сильном циклоне, который затронет 15 районов Сахалина в понедельник и вторник. Ожидается сильный снег и ветер свыше 20 метров в секунду, на побережьях – свыше 30 метров в секунду. На три дня закрыта паромная переправа Сахалин – материк, в нескольких школах отменены занятия. Из-за сильного ветра закрыт горнолыжный комплекс "Горный воздух".