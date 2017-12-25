На Сахалине объявили лавинную опасность

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 дек — РИА Новости. Лавинная опасность прогнозируется в 11 районах Сахалина, сообщает в понедельник пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области.

"По информации регионального противолавинного центра, во вторник и среду на лавиноопасных участках Александровск-Сахалинского, Смирныховского, Анивского, Корсаковского, Невельского, Холмского, Томаринского, Углегорского, Макаровского, Долинского районов и Южно-Сахалинска прогнозируется лавинная опасность", — говорится в сообщении.

В понедельник на Сахалин обрушился мощный циклон, усиление которого ожидается к вечеру и во вторник, он затронет 15 районов Сахалинской области. Ожидается сильный снег и ветер свыше 20 метров в секунду, на побережьях — свыше 30 метров в секунду. Закрыта паромная переправа Сахалин — материк, в нескольких школах уже отменены занятия.