МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Басманный суд Москвы в понедельник рассмотрит просьбу следствия о продлении на три месяца домашнего ареста директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум по делу режиссера Кирилла Серебренникова.

Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева, СК просит оставить Апфельбаум под домашним арестом до 19 апреля 2018 года.

По мнению следствия, в бытность директором департамента государственной поддержки искусства Минкультуры РФ Апфельбаум участвовала в хищении не менее 68 миллионов рублей при реализации проекта "Платформа".

По словам следователя, вину в хищении Апфельбаум не признала, но согласилась, что халатно относилась к распределению бюджетных средств. Защита в свою очередь однозначно заявила, что виновной глава театра себя не считает.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия".

Известному режиссеру вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Сам режиссер считает обвинение "вымышленным и абсурдным".