В Дагестане произошел сход лавины

МАХАЧКАЛА, 24 дек — РИА Новости. Сход лавины произошел в дагестанском селении в Цунтинском районе, в результате перекрыта дорога, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по республике.

"В 21.50 оперативным дежурным поступила информация о том, что в Цунтинском районе в двух километрах от населенного пункта Митлуда на автодорогах республиканского значения Кидеро-Шаури-Агвали сошла лавина. Автодорога перекрыта", — сказал собеседник агентства, он отметил, что существует объездная дорога через Бештинский участок, и в результате схода лавины никто не пострадал.