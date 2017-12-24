Пострадавших в ДТП с автобусом в Коми перевезли в больницы Сыктывкара

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек — РИА Новости. Шестеро пострадавших после ДТП с автобусом в республике Коми переведены из районной больницы села Визинга в больницы Сыктывкара, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщает пресс-служба главы республики.

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 декабря на территории Сысольского района республики Коми на участке автодороги Куратово — Широкий Прилук автобус "Мерседес", двигавшийся по маршруту "Великий Устюг-Чебоксары", опрокинулся в кювет. По предварительным данным, из находившихся в автобусе 49 человек пострадали 12 человек, из них четверо несовершеннолетних. Госпитализированы с травмами различной степени тяжести 6 человек, в том числе и один ребенок. Следственные органы в республике Коми начали доследственную проверку по факту ДТП.

Отмечается, что по поручению главы республики Коми Сергея Гапликова министр здравоохранения региона Дмитрий Березин взял на личный контроль вопросы оказания медицинской помощи пострадавшим. По информации Березина, шести пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте, госпитализация не потребовалась.

"С места ДТП с травмами различной степени тяжести в центральную районную больницу села Визинга были госпитализированы 6 человек, из них один ребенок. Позднее они были переведены в Сыктывкар в Коми в республиканскую больницу и республиканскую детскую клиническую больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.