Бастрыкин поручил взять на контроль проверку после ДТП с автобусом в Коми

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ведомства ход проведения доследственной проверки по факту ДТП с автобусом в республике Коми, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ведомства ход проведения доследственной проверки по данному факту и тщательным образом установить все обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 декабря на территории Сысольского района республики Коми на участке автодороги Куратово — Широкий Прилук автобус "Мерседес", двигавшийся по маршруту "Великий Устюг-Чебоксары", опрокинулся в кювет. По предварительным данным, из находившихся в автобусе 49 человек пострадали 12 человек, из них четверо несовершеннолетних. Госпитализированы с травмами различной степени тяжести 6 человек, в том числе и один ребенок.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрашиваются пассажиры автобуса. В рамках проводимых проверочных мероприятий будет дана правовая оценка, в том числе, на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).