МЧС обследует состояние дома в Омске, где взорвался газ

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий взрыва газового баллона в Омске. 23 декабря 2017

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий взрыва газового баллона в Омске. 23 декабря 2017

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Борт МЧС с комплексом "Струна-3 Эксперт" прибыл в Омск из Красноярска для обследования жилого дома, где в субботу произошел хлопок газового баллона, сообщает пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС.

ГУМЧС по Омской области в субботу сообщил о взрыве газа в 10-этажном в негазифицированном жилом доме в Омске. В результате хлопка произошло обрушение внутренней перегородки стены на кухне в трехкомнатной квартире на последнем этаже. Источник в экстренных службах региона рассказал РИА Новости об одном пострадавшем.

"Мобильный диагностический комплекс "Струна-3 Эксперт" сегодня доставлен в Омск из испытательной пожарной лаборатории Главного управления МЧС России по Красноярскому краю бортом Красноярского авиационного спасательного центра. Офицер МЧС, закрепленный за аналитическим устройством, в течение 4-5 часов будет проводить обследование дома", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после обследования результат передадут экспертной комиссии, которая определит дальнейшие действия единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Омской области по проведению аварийно-восстановительных работ. Также на сегодняшний день запланировано выездное заседание на месте происшествия комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось, что все граждане, проживающие в доме, где произошло обрушение, эвакуированы. 36 человек находятся в гостинице "Иртыш", где развернут пункт временного размещения, остальные граждане разместились по собственному желанию у родственников и знакомых. Кроме спасателей и пожарных, на месте работают аварийно-спасательные формирования Омской области и другие службы. Всего в работах задействованы 133 человека и 40 единиц техники.