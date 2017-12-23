Самолет "ЮТэйр" вернулся во Внуково из-за сбоя в работе индикатора топлива

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 дек — РИА Новости. Самолет авиакомпании "ЮТэйр", направлявшийся из Москвы в Махачкалу, вернулся в аэропорт Внуково из-за некорректного отображения индикации топлива, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Там добавили, что пассажиров пересадят на резервный борт, который планирует направиться в пункт назначения в 20.00 по местному времени. На время ожидания вылета пассажирам предоставлены все услуги, предусмотренные Воздушным кодексом, отметили также в пресс-службе перевозчика.