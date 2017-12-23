МВД сообщило о трех погибших в результате ДТП в Ставрополье

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Три человека погибли, девять госпитализированы после ДТП с микроавтобусом в Ставрополье; возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД России.

Утром в субботу источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что микроавтобус с пассажирами перевернулся в Кочубеевском районе Ставропольского края. Сообщалось о двух погибших и пяти пострадавших.

"23 декабря около 09:00 на подъезде к Ставрополю произошло столкновение грузовой "Газели" и микроавтобуса Mercedes, двигавшегося по маршруту Ессентуки — Ставрополь. В результате дорожно-транспортного происшествия погибло три человека", — говорится в сообщении.

В городскую больницу Невинномысска доставлены 14 человек, девять из которых госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Четверо из пострадавших после оказания медицинской помощи отпущены, подчеркивается в сообщении.

В ведомстве также отметили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Как отмечается, санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.