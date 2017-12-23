В Саратовской области задержали обвиняемого в избиении медсестры в больнице

САРАТОВ, 23 дек — РИА Новости. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали жителя города Балашов Саратовской области, находившегося в розыске по обвинению в избиении медсестры в приемном покое местной больницы, сообщили в субботу в пресс-службе областного управления Росгвардии.
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"Вчера группа задержания наряда Росгвардии в составе прапорщиков Сергея Калякина и Александра Русанова обратила внимание на похожего по приметам гражданина, вошедшего в многоквартирный дом. При проверке личности гражданина выяснилось, что это тот самый находящийся в розыске мужчина. Он пояснил, что все это время жил на квартире у знакомых. Ему избрана мера пресечения в виде ареста", — говорится в сообщении.
Фигуранту дела грозит до двух лет лишения свободы.