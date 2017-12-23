В Москве уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом с детьми

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Восемь человек, по предварительным данным, пострадали после того, как автобус не справился с управлением и врезался в фонарный столб на западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Ранее источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что автобус с детьми врезался в субботу днем в мачту освещения на западе Москвы, по предварительным данным источника, пострадали три ребенка и два взрослых.

"На Нижних Мнёвниках возле дома 20 около 10.20 мск водитель автобуса не справился с управлением. По предварительным данным, 8 человек пострадали", — сказал собеседник агентства.