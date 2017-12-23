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Происшествия

В Челябинской области ищут мужчину, напавшего с ножом на судью

13:0823.12.2017
(обновлено: 13:12 23.12.2017)
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© Fotolia / O.FarionАвтомобиль полиции. Архивное фотоАвтомобиль полиции. Архивное фото
© Fotolia / O.Farion

ЧЕЛЯБИНСК, 23 дек – РИА Новости. Полиция распространила видео, на котором в объектив камеры наблюдения попал подозреваемый в нападении на мирового судью в городе Еманжелинск Челябинской области, сообщила в субботу пресс-служба ГУМВД России по региону.

Задержанный. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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По данным Челябинского облсуда, во вторник вечером было совершено нападение на мировую судью судебного участка №1 города Еманжелинск Наталью Гибадуллину. Неустановленный мужчина острым тяжелым предметом, предположительно ножом, причинил судье телесные повреждения. Судья находится в тяжелом состоянии в больнице.

"Сотрудниками полиции Челябинской области проводятся мероприятия, направленные на установление личности мужчины, подозреваемого в совершении на территории города Еманжелинска особо тяжкого преступления в отношении женщины, 1975 года рождения", — говорится в сообщении.

Согласно видео, распространенному областной полицией, подозреваемый попал в объектив камеры видеонаблюдения, расположенной в судебном участке либо в отделе полиции. В пресс-службе полиции РИА Новости не смогли уточнить, где находилась видеокамера. На видео видно, как мужчина в синей куртке, темных брюках, с темными волосами входит в дверь.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении данного мужчины в синей куртке, либо опознал его личность, сообщить об этом по телефонам: 89993710421, 89507249168, 351-38-2-00-18.

Автомобиль полиции. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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За подтвержденную информацию о личности подозреваемого и его местонахождении назначено вознаграждение, конфиденциальность гарантируется, добавляется в сообщении.

Как сообщало следствие, у дома по улице Северная Еманжелинска неизвестный несколько раз ударил руками, а затем ножом мирового судью судебного участка. Женщина доставлена в лечебное учреждение. Следователями СК и сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России ведется поиск подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления "насильственные действия в связи с осуществлением правосудия".

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