ЧЕЛЯБИНСК, 23 дек – РИА Новости. Женщина-почтальон в Челябинской области инсценировала нападение, присвоив себе более 140 тысяч рублей, предназначенных для выплаты пенсий, сообщила в субботу пресс-служба ГУМВД России по региону.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска ГУМВД России по региону установлено, что женщина сама инициировала нападение, а денежные средства присвоила себе", — говорится в сообщении.
Большая часть денежных средств изъята сотрудниками полиции, уточняется в сообщении.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении подозреваемой по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата), добавляется в сообщении.
Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.