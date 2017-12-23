ЧЕЛЯБИНСК, 23 дек – РИА Новости. Женщина-почтальон в Челябинской области инсценировала нападение, присвоив себе более 140 тысяч рублей, предназначенных для выплаты пенсий, сообщила в субботу пресс-служба ГУМВД России по региону.

По данным полиции, 20 декабря в отдел МВД России по Миассу поступило сообщение, что в северной части города в подъезде дома двое мужчин напали на женщину-почтальона, которая разносила пенсию. У почтальона они похитили более 140 тысяч рублей.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска ГУМВД России по региону установлено, что женщина сама инициировала нападение, а денежные средства присвоила себе", — говорится в сообщении.

Большая часть денежных средств изъята сотрудниками полиции, уточняется в сообщении.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении подозреваемой по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата), добавляется в сообщении.

Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.