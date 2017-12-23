В Ставрополье уточнили детали ДТП с микроавтобусом и грузовой "Газелью"

ПЯТИГОРСК, 23 дек — РИА Новости. Два человека погибли и пятеро пострадали при столкновении грузовой "Газели" с микроавтобусом в Ставрополье, сообщает управление ГИБДД по краю.
В результате ДТП погибли два человека — пассажир "Газели" и пассажир Mercedes. "На данный момент времени известно о пяти пострадавших — оба водителя и три пассажира микроавтобуса, точное количество уточняется", — сообщили в УГИБДД.
Всего в микроавтобусе было 15 человек, а в "Газели" — три. "Пострадавших доставили в больницу Невинномысска. Движение транспорта на месте ДТП затруднено. Обстоятельства происшествия, а также степень ответственности обоих водителей устанавливается сотрудниками полиции", — уточнили в УГИБДД.