В Ставрополье уточнили детали ДТП с микроавтобусом и грузовой "Газелью"

ПЯТИГОРСК, 23 дек — РИА Новости. Два человека погибли и пятеро пострадали при столкновении грузовой "Газели" с микроавтобусом в Ставрополье, сообщает управление ГИБДД по краю.

"В субботу утром на территории Кочубеевского района произошло столкновение микроавтобуса Mercedes и грузовой "Газели". По предварительной версии, водитель "Газели" допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным пассажирским микроавтобусом Mercedes, двигающимся по маршруту Ессентуки – Ставрополь", — говорится в сообщении.

В результате ДТП погибли два человека — пассажир "Газели" и пассажир Mercedes. "На данный момент времени известно о пяти пострадавших — оба водителя и три пассажира микроавтобуса, точное количество уточняется", — сообщили в УГИБДД.

Всего в микроавтобусе было 15 человек, а в "Газели" — три. "Пострадавших доставили в больницу Невинномысска. Движение транспорта на месте ДТП затруднено. Обстоятельства происшествия, а также степень ответственности обоих водителей устанавливается сотрудниками полиции", — уточнили в УГИБДД.