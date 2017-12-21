Устранение последствий разлива дизтоплива под Рязанью завершат 25 декабря

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Работы по сбору и вывозу загрязненного грунта после разлива дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода "Новки — Рязань" в Рязанской области планируется завершить 25 декабря, сообщается в материалах Минэнерго РФ.

Разлив был обнаружен в понедельник у поселка Уткино в Рязанской области. По данным Минэнерго, он произошел в результате повреждения отвода криминальной врезки в нефтепродуктопровод. В среду ситуационно-аналитический центр министерства сообщил о продолжении сбора и вывоза загрязненного вследствие разлива грунта.

"Планируемый срок завершения работ – 25 декабря. Проводится расследование причин и обстоятельств происшествия", — говорится в сегодняшнем сообщении министерства.

Компания "Транснефть — Верхняя Волга", в свою очередь, во вторник сообщала, что герметичность нефтепровода восстановили в оперативном режиме, а в течение дня будут компенсированы плановые объемы транспорта топлива за понедельник и прокачан плановый объем на 19 декабря.

Как отмечали в компании, ответственность за разлив несут неустановленные лица, желавшие похитить топливо, и расследование по поводу криминальной врезки будет осуществляться в рамках уголовного дела.