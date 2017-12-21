Начальника управления мэрии Ульяновска подозревают во взятке

САМАРА, 21 дек — РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту получения денег начальником управления по развитию предпринимательства, инвестициям и потребительского рынка администрации города Ульяновска Павлом Антоновым, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя СУСК по региону Александр Сорокин.

"Проводится проверка по факту получения денежных средств начальником управления по развитию предпринимательства, инвестициям и потребительского рынка. Пока уголовное дело по данному факту не возбуждено", — сообщил собеседник агентства.

Инцидент с получением денежных средств начальником управления произошел вечером в среду.

По информации администрации Ульяновска, 20 декабря Антонов был задержан в своем кабинете при получении взятки. Глава администрации Алексей Гаев принял решение об отстранении начальника управления от занимаемой должности на время следствия.

"Благодарю правоохранительные органы за оперативную работу. Администрация Ульяновска готова оказать всяческое содействие расследованию. Я также дал поручение провести в управлении по предпринимательству служебную проверку, которая поможет разобраться в ситуации и наказать виновных", — цитирует пресс-служба администрации Ульяновска слова Гаева.