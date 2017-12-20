Здание общежития МГУ проверяют после анонимного звонка о "минировании"

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Специалисты экстренных служб проверяют здание общежития МГУ на западе Москвы после анонимного звонка с угрозой "минирования", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Поступил анонимный звонок с угрозой взрыва в общежитии МГУ на улице Кравченко. Эвакуация пока не проводится, идет проверка", — сказал собеседник агентства.

Ранее в среду источник в экстренных службах столицы сообщил РИА Новости, что около 100 человек эвакуированы из здания факультета журналистики МГУ на Моховой улице в центре Москвы после анонимного звонка об угрозе взрыва. В пресс-службе факультета заявили РИА Новости, что эвакуация не проводилась, никаких звонков от анонимов не поступало. Позднее в МГУ сообщили, что эвакуация прошла в здании научной библиотеки университета на Моховой улице.

Небывалая по своим масштабам волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. За это время в 180 городах страны были "заминированы" порядка 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация затронула в общей сложности почти 2,5 миллиона человек.

По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. По оценке спецслужб, только в столице ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.

Как заявил в декабре замглавы МВД РФ Игорь Зубов, ущерб от телефонного терроризма в стране уже исчисляется миллиардами рублей. Ведомство считает это настоящей кибератакой на Россию, произведенной, по большей части, из мест концентрации террористов в Сирии, а также с территории Турции, Украины, США и Канады. По факту ложных сообщений о терроризме возбуждено почти 3 тысячи уголовных дел. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.