В Ярославле будут судить учительницу, написавшую на лбу ученика "не готов"

БРЯНСК, 20 дек – РИА Новости. Прокурор в Ярославле потребовал через суд взыскать с учительницы русского языка частной школы, которая написал на лбу подростка-инвалида "Не готов", компенсацию материального вреда; в отношении директора школы возбуждено дело об административном правонарушении, сообщает прокуратура региона.

Прокуратура региона провела проверку обращения мамы 14-летнего мальчика, являющегося инвалидом с детства, в связи со случаем в частной образовательной организации.

"Проверка установила, что в октябре 2017 года на уроке русского языка педагог в присутствии других учеников написала на лбу подростка: "Не готов". При этом одноклассники удерживали его, чтобы не вырвался", — говорится в сообщении.

Свой поступок педагог мотивировала тем, что парень в течение длительного времени не готовился к урокам, нарушал дисциплину в классе, периодически срывал учебные занятия, мешал учителю вести урок, отказывался предоставить дневник, сообщает прокуратура.

По итогам проверки в отношении директора школы возбуждено дело об административном правонарушении за "нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций".

Кроме того, прокурор района обратился в суд с исковым заявлением к педагогу и к образовательной организации о взыскании в пользу несовершеннолетнего компенсации причиненного ему морального вреда, отмечается в сообщении надзорного органа.