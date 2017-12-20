Сообщения о взрывоопасных предметах в Черкесске оказались ложными

ПЯТИГОРСК, 20 дек — РИА Новости. В школах, гостиницах и торговых центрах Черкесска опасных предметов не обнаружено, сообщения о них оказались ложными, сообщил РИА Новости представитель МВД по Карачаево-Черкесии.

Ранее представитель ведомства сообщил, что в Черкесске проверяют все школы, гостиницы и торговые центры, так как в анонимных сообщениях не говорилось, где конкретно находятся опасные предметы.

"Мероприятия завершены, сообщения не подтвердились", — сказал собеседник агентства.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, за это время в 180 городах России были "заминированы" почти 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация уже затронула 2,43 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России.

Как заявил замглавы МВД РФ Игорь Зубов, ущерб от телефонного терроризма в стране уже оценивается в несколько миллиардов рублей. Ведомство считает кибератакой на Россию волну ложных сообщений об угрозе взрывов. Основная часть звонков исходила с мест концентрации террористов в Сирии, а также с территории Турции, Украины, США и Канады.

По факту ложных сообщений о терроризме в этом году было возбуждено почти 3 тысячи уголовных дел. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.