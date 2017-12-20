Тульский поджигатель-убийца получил более 20 лет колонии

ВОРОНЕЖ, 20 дек — РИА Новости. Житель Тульской области, который из ревности поджег дом, убив четырех человек, получил более 20 лет колонии строгого режима, сообщила в среду прокуратура региона.

Пожар в доме в городе Богородицк Тульской области произошел ночью 25 февраля. В огне погибли две женщины (в том числе жена поджигателя) и двое мужчин, хозяин с тяжелыми ожогами сумел выбраться из горящего здания. Выяснилось, что дом поджег 35-летний местный житель, который двумя днями ранее в состоянии алкогольного опьянения дважды забирался через разбитое окно в дом своего знакомого. Делал он это, по данным прокуратуры, "на почве ревности и личной неприязни" к хозяину и своей жене, которая находилась в этом доме.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям "незаконное проникновение в жилище", "убийство четырех лиц общеопасным способом", "покушение на убийство общеопасным способом", "уничтожение и повреждение имущества путем поджога". В результате поджога сгорели дом и гараж, а также часть соседнего дома. Общий ущерб превысил 900 тысяч рублей. Виновник происшествия был заключен под стражу.

"По совокупности преступлений, с учетом явки с повинной С.Трофимова суд назначил ему наказание в виде 20 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", — говорится в сообщении.

Кроме того, в возмещение морального вреда в пользу потерпевшего суд взыскал с поджигателя 300 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.