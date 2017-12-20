Дума приняла в I чтении проект о наказании за создание "резиновых" офисов

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, о введении уголовной ответственности до трех лет лишения свободы за фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в нежилом помещении.
Автором инициатив выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, законодательством РФ установлена уголовная ответственность за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской̆ Федерации.
Вместе с тем законодательством допускается постановка на учет иностранцев и в нежилом помещении. Как результат, правоохранительными органами стали фиксироваться случаи появления "резиновых офисов", говорится в пояснительной записке.
Для обсуждения этого вопроса на заседание Госдумы были приглашены представители 50 непарламентских партий.