Дума приняла в I чтении проект о наказании за создание "резиновых" офисов

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, о введении уголовной ответственности до трех лет лишения свободы за фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в нежилом помещении.

Автором инициатив выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, законодательством РФ установлена уголовная ответственность за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской̆ Федерации.

Вместе с тем законодательством допускается постановка на учет иностранцев и в нежилом помещении. Как результат, правоохранительными органами стали фиксироваться случаи появления "резиновых офисов", говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается установить уголовную ответственность за фиктивную постановку на учет по месту пребывания в нежилом помещении (по месту нахождения организации): штраф от 100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на срок до 3 лет.

Для обсуждения этого вопроса на заседание Госдумы были приглашены представители 50 непарламентских партий.