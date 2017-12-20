В Югре осудили 12 человек, распространявших наркотики на территории региона

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 дек — РИА Новости. Суд Нижневартовска (ХМАО) вынес обвинительный приговор 12 участникам преступного сообщества, которые совершили около полусотни преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Югры.

Отмечается, что один из подсудимых — житель Алтайского края — в 2013 году организовал преступное сообщество для сбыта наркотиков на территории автономного округа, при этом непосредственно продажей занимались 8 человек. В общей сложности за два года членами сообщества было совершено 46 преступлений, пока их деятельность не была пресечена сотрудниками полиции. Из незаконного оборота правоохранительные органы изъяли более 4 килограммов синтетических наркотиков, пояснили в прокуратуре Югры.

"Суд с учетом позиции прокурора признал подсудимых виновными в совершении указанных преступлений и назначил руководителю сообщества наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Остальным 11 участникам назначено наказание от 11 лет 6 месяцев до 15 лет лишения свободы", — рассказали в надзорном ведомстве.

По информации местных СМИ, осужденные также организовали сеть сбыта наркотиков на территории Алтайского края и республики Карелия.