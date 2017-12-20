Мосгорсуд признал законным арест замглавы Росимущества

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест заместителя руководителя Росимущества Елены Паткиной по обвинению в мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление Тверского суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — огласил решение судья в среду.

Тверской суд Москвы 11 декабря санкционировал арест Паткиной до 10 февраля 2018 года. Ей инкриминируется мошенничество в особо крупном размере.

Кроме того, суд признал законным арест еще одной фигурантки дела, главного бухгалтера территориального управления Росимущества Марины Чичериной. Еще одна экс-бухгалтер ведомства Наталья Нугаева находится под домашним арестом. Их также обвиняют в мошенничество в особо крупном размере.

Согласно материалам дела, Чичерина признала свою вину, а защита женщины заявила ходатайство о заключении досудебного соглашения. По материалам дела, указанные преступления были совершены в 2014 году во время работы всех троих в территориальном управлении Росимущества Московской области.

Кроме того, следователь Тамара Демидова заявила, что защита Паткиной обращалась к защите Чичериной и Нугаевой для выработки единой позиции по делу. К материалам дела был приобщен соответствующий рапорт.

"Факт хищения произошел в 2014 году, после того как я узнала об этом факте, то проинформировала все соответствующие органы. С 2015 года я не общаюсь ни с Чичериной, ни с Нугаевой. Когда у меня был обыск, меня хватил удар. Вину я не признаю", — сказала Паткина в Мосгорсуде в среду.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полиция задержала двух экс-бухгалтеров подмосковного управления Росимущества по делу о хищении более 150 миллионов рублей. По ее словам, злоумышленницы использовали тот факт, что денежные средства плательщиков, неверно указывающих реквизиты при перечислении платежей по договорам, зачисляются в раздел невыясненных платежей федерального бюджета. Вместо того чтобы вернуть их, подозреваемые по фиктивным документам перечислили свыше 150 миллионов рублей подконтрольным фирмам, а затем похитили, считает следствие.