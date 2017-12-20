В Архангельск доставили еще четверых пострадавших при крушении в НАО

МУРМАНСК, 20 дек – РИА Новости. Самолеты санавиации доставили в среду днем в архангельскую областную больницу четверых пострадавших в авиакатастрофе в Ненецком округе, их состояние стабильно тяжелое, сообщила РИА Новости пресс-секретарь минздрава Архангельской области Наталья Жукова.

"Трое взрослых направлены в Архангельскую областную клиническую больницу. По предварительной информации, их должны были отправить в отделение реанимации. Еще одна пострадавшая, девочка 14 лет отправлена в детскую областную больницу. Состояние всех стабильно тяжелое. Все необходимое для оказания помощи в больнице есть", — сказала собеседница агентства.

Во вторник вечером троих пострадавших уже доставили в Архангельск, в больнице Нарьян-Мара остаются еще три пациента, которым были сделаны множественные операции. "Если удастся стабилизировать их состояние, во второй половине дня четверга будет еще вылет. Будут врачи принимать решение по их состоянию", — добавила Жукова.

Самолет Ан-2 (ТВС-2МС), выполнявший рейс по маршруту город Нарьян-Мар — поселок Харута, потерпел крушение в аэропорту Нарьян-Мара около 10.30 вторника. В процессе взлета воздушное судно потеряло скорость и столкнулось с землей. На борту находились два члена экипажа и 11 пассажиров. Погибли три человека. По словам генерального директора АО "Нарьян-Марский объединенный авиаотряд" Валерия Остапчука, возможной причиной ЧП мог стать отказ двигателя. Возбуждено уголовное дело, 20 декабря объявлено в регионе днем траура.