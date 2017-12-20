Прокуратура начала проверку после обрушения породы на шахте "Есаульская"

КЕМЕРОВО, 20 дек — РИА Новости. Кемеровский межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли организовал проверку по факту аварии на шахте "Есаульская" в Новокузнецке, сообщила РИА Новости старший помощник областного прокурора Елена Тушкевич.

Обрушение породы произошло на тупиковом вентиляционном штреке в 100 метрах от места проведения горных работ. В это время под землей находились 102 горняка, 99 из них самостоятельно выходят на поверхность. Как ранее сообщили власти, еще трое остаются за завалами, связь с ними установлена, травм нет, им подается воздух. Два отделения горноспасателей приступили к разбору завала.

"Кемеровским межрайонным прокурором по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли по факту произошедшего организована и проводится проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. "Угольный" прокурор Евгений Шарафутдинов выехал на место", — сказала собеседница агентства.

По данным властей, аэрогазовая обстановка на шахте в норме, превышения предельно допустимой концентрации метана нет. Ход спасательных работ координирует областной штаб во главе с губернатором Аманом Тулеевым.

Шахта "Есаульсая" принадлежит компании "Южкузбассуголь", входящей в группу Evraz. Шахта образованна в 1984 году, разрабатывает Байдаевское каменноугольное месторождение.