В АКИТ рассказали, сколько могли недополучить магазины из-за сбоя касс

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Российские ритейлеры, вынужденные приостановить работу части магазинов из-за сбоя онлайн-касс, могли недополучить максимум 2,5 миллиарда рублей; сбой коснулся не более 10% рынка, сообщил РИА Новости глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров.

"Оборот ритейлеров, который в этот день может быть недополучен, — хотя мы понимаем, что наши покупатели вернутся, конечно же, купят, все, что нужно, — составил 10 миллиардов рублей, что очень немного по сравнению с оборотом ритейла в России. В год оборот ритейла составляет 34 триллиона рублей", — сказал Федоров.

"А недополученная выручка составила, максимум, в пределе 2,5 миллиарда рублей, и мы понимаем, что это очень немного, и все покупатели вернутся и оставят все деньги", — добавил глава АКИТ.

В России в среду произошел массовый технический сбой в работе касс. По информации Федеральной налоговой службы, проблемы затронули контрольно-кассовую технику (ККТ) четырех производителей — АО "Штрих-М", ООО "РР-Электро", ООО "Тринити" и ООО "НТЦ "Измеритель". ФНС разъяснила, что в таком случае торговые точки вправе проводить расчеты без использования ККТ, но после восстановления работоспособности системы они должны будут сформировать кассовый чек коррекции на всю сумму неучтенной выручки.

Из-за сбоя в работе кассового оборудования в среду, в частности, закрыта часть магазинов "Магнит". О сбое кассовой техники на АЗС сообщили "Роснефть" и "Газпром нефть". По данным компании Group-IB, занимающейся предотвращением и расследованием киберпреступлений, с проблемами в работе касс столкнулись также заправки "Лукойла", сети магазинов "Мария-Ра", "Аникс", "Ярче", "Автоштрих" и DNS.

Торговые предприятия России, с текущего года поэтапно переходят на новую ККТ, передающую в налоговые органы фискальные данные в режиме реального времени через интернет. С 1 февраля 2017 года переход на онлайн-кассы стал обязательным для всех точек продаж в отношении вновь регистрируемой техники, с 1 июля 2017 года это требование было распространено на всю контрольно-кассовую технику. А лица, которые ранее не должны были применять ККТ, должны будут перейти на новые кассы с 1 июля 2018 года.