Девяносто шесть горняков эвакуировали из шахты в Новокузнецке после обвала

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Девяносто шесть горняков эвакуировали после обвала породы в шахте "Есаульская" в Новокузнецке, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧП.

"На поверхность выведены 96 горняков", — сказал он.

Еще три горняка оказались отрезаны от выхода, но с ними уже вышли на связь. Вентиляция работает нормально.

При этом в администрации Кемеровской области РИА Новости сообщили, что в момент обрушения породы в шахте "Есаульская" работали 102 человека.

"Во время проведения горных работ произошло обрушение. Сейчас идет эвакуация шахтеров. В этот момент под землей находились 102 человека, 99 из них самостоятельно выходят на поверхность. По предварительной информации, трое рабочих остаются за завалом, связь с ними установлена", — сказал собеседник агентства в региональной администрации.

В администрации уточнили, что ход спасательной операции контролирует областной штаб во главе с губернатором Аманом Тулеевым.

Шахта "Есаульсая" принадлежит компании "Южкузбассуголь", входящей в группу Evraz. Шахта образована в 1984 году, разрабатывает Байдаевское каменноугольное месторождение.