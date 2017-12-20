В Курске осудили виновника взрыва в жилом доме в 2015 году

БРЯНСК, 20 дек – РИА Новости. Промышленный районный суд Курска приговорил к двум годам и трем месяцам колонии виновника взрыва в жилом доме в 2015 году, сообщает прокуратура региона.

"В Курске вынесен приговор местному жителю, по вине которого произошел взрыв в жилом доме. По приговору суда ему назначено наказание в виде двух лет трех месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что 25-летнего жителя Курска признали виновным по статье "Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба и иные тяжкие последствия, совершенное путем взрыва".

Взрыв бытового газа в трехэтажном доме по улице Сумской в Курске, в результате которого пострадали 12 человек, произошел в марте 2015 года. Суд установил, что молодой человек в состоянии наркотического опьянения перерубил газовый шланг, после чего газ начал скапливаться в квартире. При этом, как отмечает прокуратура, молодой человек заблокировал входную дверь в квартиру и зажег огонь, в результате чего произошли воспламенение горючей смеси и взрыв.

Взрывом были разрушены внутренние смежные стены и перегородки между тремя квартирами. Здоровью одного из пострадавших причинен тяжкий вред, сам поджигатель получил ожог 70% тела и проходил длительное лечение.

Сообщается также, что общий материальный ущерб превысил 5 миллионов рублей, вопрос о взыскании этой суммы и морального ущерба будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства. Ремонт в квартирах проведен за счет средств городского бюджета, отмечает прокуратура.