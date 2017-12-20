На Кубани неизвестные похитили женщину

КРАСНОДАР, 20 дек — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после похищения 40-летней женщины группой неизвестных в Краснодаре, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.

Уголовное дело возбудили по статье "Похищение человека, совершенное группой лиц", уточнили в ведомстве.

По данным СК, во вторник во второй половине дня на автостоянке магазина, расположенного по улице Минской в Краснодаре, неизвестные похитили 40-летнюю местную жительницу, когда она находилась у своего автомобиля.

"Женщина была помещена в автомобиль Mercedes Vaneo, который скрылся в неизвестном направлении. О произошедшем в правоохранительные органы сообщил очевидец", – говорится в сообщении.

Следователи обращаются с просьбой к жителям города и края, владеющих информацией о местонахождении женщины, автомобиля, а также лиц, возможно причастных к ее похищению, сообщить об этом в правоохранительные органы.