ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 дек — РИА Новости. Взрывных устройств в больницах, школах, торговых центрах и административных зданиях в Петропавловске-Камчатском, которые были эвакуированы из-за анонимных сообщений о "минировании", не обнаружено, сообщили РИА Новости в краевом управлении МВД.
10.9%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
10.4%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
66.6%Узнал(а) о случившемся из новостей
12.1%Ничего не слышал(а) об эвакуации
"Всего было эвакуировано несколько десятков зданий по всему городу. На месте работали сотрудники полиции, ФСБ, взрывотехники, кинологи и представители других оперативных служб. Никаких взрывных устройств и других опасных предметов в ходе обследования 49 зданий не обнаружено", — сказала представитель пресс-службы полиции.
Небывалая по своим масштабам волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. За это время в 180 городах страны были "заминированы" порядка 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация затронула в общей сложности почти 2,5 миллиона человек.