В Петропавловске-Камчатском прошли проверки после звонков о "минировании"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 дек — РИА Новости. Взрывных устройств в больницах, школах, торговых центрах и административных зданиях в Петропавловске-Камчатском, которые были эвакуированы из-за анонимных сообщений о "минировании", не обнаружено, сообщили РИА Новости в краевом управлении МВД.

Вас лично коснулись телефонные угрозы о минировании зданий в российских городах? Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации

Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию

Узнал(а) о случившемся из новостей

Ничего не слышал(а) об эвакуации Результаты 10.9% Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации

10.4% Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию

66.6% Узнал(а) о случившемся из новостей

12.1% Ничего не слышал(а) об эвакуации Все опросы Голосовать

Как ранее информировало УФСБ по Камчатскому краю, телефонные звонки с сообщениями о якобы заложенных взрывных устройствах поступили правоохранительным органам в среду днем. Звонившие не назвали "заминированные" здания, сказав лишь, что взрывные устройства находятся в нескольких школах и торговых центрах Петропавловска-Камчатского.

"Всего было эвакуировано несколько десятков зданий по всему городу. На месте работали сотрудники полиции, ФСБ, взрывотехники, кинологи и представители других оперативных служб. Никаких взрывных устройств и других опасных предметов в ходе обследования 49 зданий не обнаружено", — сказала представитель пресс-службы полиции.

Небывалая по своим масштабам волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. За это время в 180 городах страны были "заминированы" порядка 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация затронула в общей сложности почти 2,5 миллиона человек.