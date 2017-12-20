Калининградец получил кирпич вместо заказанного по интернету телефона

КАЛИНИНГРАД, 20 дек — РИА Новости. Житель Калининграда получил на почте кирпич вместо купленного в интернете мобильного телефона, сообщает областное управление МВД.

Мужчина заказал в интернет-магазине новомодный гаджет стоимостью 18 тысяч рублей, а деньги за него перевел на электронный кошелек злоумышленника.

"Однако когда потерпевший пришел за своей посылкой в почтовое отделение, то вместо мобильного телефона обнаружил в коробке обычный кирпич", — говорится в сообщении.

Полицейские разыскивают мошенника.

Это не первый подобный случай в Калининградской области за последнее время. Несколько месяцев назад студентка, купившая в интернет-магазине смартфон, получила вместо гаджета коробку с бумагой.