В Черкесске проверяют школы, гостиницы и ТЦ после анонимных звонков

ПЯТИГОРСК, 20 дек — РИА Новости. Все школы, гостиницы и торговые центры Черкесска проверяются после анонимных звонков об опасных предметах, пока информация не подтверждается, сообщил РИА Новости представитель МВД по республике.

"Информация поступила о том, что в одной из школ Черкесска имеется опасный предмет, через 10 минут — что в одной из гостиниц, еще через некоторое время — что в одном из торговых центров. Поэтому мероприятия проводятся по всем объектам, конкретики нет, поэтому по всем", — сказал собеседник агентства.

По его словам, люди эвакуированы. "На данный момент информация не подтверждается, но проверки объектов продолжаются", — отметил представитель ведомства.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, за это время в 180 городах России были "заминированы" почти 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация уже затронула 2,43 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России.

Как заявил замглавы МВД РФ Игорь Зубов, ущерб от телефонного терроризма в стране уже оценивается в несколько миллиардов рублей. Ведомство считает кибератакой на Россию волну ложных сообщений об угрозе взрывов. Основная часть звонков исходила с мест концентрации террористов в Сирии, а также с территории Турции, Украины, США и Канады.

По факту ложных сообщений о терроризме в этом году было возбуждено почти 3 тысячи уголовных дел. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.