В Черкесске проверяют школы, гостиницы и ТЦ после анонимных звонков

ПЯТИГОРСК, 20 дек — РИА Новости. Все школы, гостиницы и торговые центры Черкесска проверяются после анонимных звонков об опасных предметах, пока информация не подтверждается, сообщил РИА Новости представитель МВД по республике.
"Информация поступила о том, что в одной из школ Черкесска имеется опасный предмет, через 10 минут — что в одной из гостиниц, еще через некоторое время — что в одном из торговых центров. Поэтому мероприятия проводятся по всем объектам, конкретики нет, поэтому по всем", — сказал собеседник агентства.
По его словам, люди эвакуированы. "На данный момент информация не подтверждается, но проверки объектов продолжаются", — отметил представитель ведомства.
Как заявил замглавы МВД РФ Игорь Зубов, ущерб от телефонного терроризма в стране уже оценивается в несколько миллиардов рублей. Ведомство считает кибератакой на Россию волну ложных сообщений об угрозе взрывов. Основная часть звонков исходила с мест концентрации террористов в Сирии, а также с территории Турции, Украины, США и Канады.
По факту ложных сообщений о терроризме в этом году было возбуждено почти 3 тысячи уголовных дел. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.