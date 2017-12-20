В Ставрополе проверяют сообщения о "минировании"

Массовые звонки о "минировании" зданий в России (390)

ПЯТИГОРСК, 20 дек — РИА Новости. Несколько анонимных звонков об опасных предметах поступило в Ставрополе, сообщает главное управление МВД по Ставропольскому краю.

"В органы внутренних дел города Ставрополя поступил ряд анонимных звонков об опасных предметах. В настоящее время сотрудниками полиции совместно с другими экстренными службами проводятся необходимые проверочные мероприятия", — говорится в сообщении ведомства.

В социальных сетях и местных СМИ сообщается об эвакуации граждан в больнице №4 Ставрополя, нескольких торгово-развлекательных центрах и на рынке.

По предварительным данным, в ночь на 20 декабря в квартире многоэтажного дома в Ставрополе произошел взрыв неустановленного самодельного взрывного устройства. В квартире находился мужчина, который отказался сдаться и попытался подорвать гранату, он убит.