Жителя Дагестана осудили за пособничество боевикам

МАХАЧКАЛА, 20 дек — РИА Новости. Суд приговорил жителя Махачкалы к двум годам колонии за пособничество боевикам, сообщается на официальном сайте Ленинского районного суда Махачкалы.

По данным ведомства, подозреваемый Алиев являлся пособником участников НВФ, незаконно приобретал для боевиков боеприпасы, а также хранил у себя наркотики.

"Суд признал: Алиева З.А. виновным в совершении преступлений… и назначил ему наказание два года два месяца лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.