СК заявил, что не "секретил" дело бывшей жены Джигарханяна

Актер, художественный руководитель Московского драматического театра под руководством А. Джигарханяна Армен Джигарханян с супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской на выставке Бескомпромиссная жажда красоты художника Никаса Сафронова в Москве.Архив

Актер, художественный руководитель Московского драматического театра под руководством А. Джигарханяна Армен Джигарханян с супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской на выставке Бескомпромиссная жажда красоты художника Никаса Сафронова в Москве.Архив

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Дело бывшей жены актера и режиссера Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской о нарушении тайны личной жизни не имеет гриф секретности, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Следователь сообщил, что данному делу гриф "секретно" не присваивался", — сказал судья в Мосгорсуде.

По данным следствия, Цымбалюк-Романовская собирала и распространяла в СМИ информацию о его личной и семейной жизни без согласия супруга.

Публичный скандал вокруг отношений 82-летнего артиста и его 38-летней уже бывшей супруги Виталины Цымбалюк-Романовской начался после того, как 10 октября актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою тогдашнюю жену, которая, по его словам, "причинила ему много боли".

Одновременно Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора Театра под руководством Джигарханяна, уволилась оттуда по собственному желанию и объявила о намерении подать на развод.

В начале ноября Джигарханян обратился с официальным письмом в департамент культуры Москвы с просьбой оградить его и артистов театра "от аферистов, мешающих нормальной работе коллектива".

Тем временем представитель Цимбалюк-Романовской сообщила, что та уехала из России вместе с матерью, но намерена вернуться, "когда ситуация успокоится". Мать женщины заявила, что ее дочь уехала, опасаясь преследования.