На Ставрополье обрушился автомобильный мост через канал

ПЯТИГОРСК, 20 дек — РИА Новости. Мост через большой Ставропольский канал частично обрушился в Андроповском районе края, сообщает ГУ МЧС по региону.

"В среду в Андроповском районе между населенными пунктами Дубовая Балка-Кианкиз произошло частичное обрушение автомобильного моста через большой Ставропольский канал", — говорится в сообщении.

По данным спасательного ведомства, пострадавших нет, информация уточняется, отметили в ведомстве.