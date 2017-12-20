Завершено повторное следствие по делу о гибели главы Total во Внуково

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. СК РФ повторно завершил расследование в отношении диспетчеров аэропорта Внуково, по версии следствия, недосмотревших за снегоуборщиком, врезавшимся в самолет главы Total Кристофа де Маржери, сообщил РИА Новости в среду адвокат Игорь Чернецкий.

Ранее дело в отношении всех фигурантов рассматривалось Солнцевским судом Москвы, но судья вынесла приговор лишь водителю снегоуборочной машины Владимиру Мартыненко и инженеру Владимиру Леденеву. Дело против диспетчеров Александра Круглова и Надежды Архиповой, а также руководителя полетов Романа Дунаева вернули в прокуратуру для устранения нарушений.

"Прокуратура направила дело обратно в Следственный комитет. В настоящее время следствие по нему завершено, моему подзащитному и остальным предъявлено обвинение в уточненной редакции. Но суть его осталась прежней — их обвиняют по "Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"", — сказал Чернецкий.

По словам адвоката, в ближайшее время обвиняемые и их защитники начнут знакомиться с материалами уголовного дела.

"Это может занять четыре-пять месяцев, после чего дело будет снова направлено в суд", — отметил он.

В ночь на 21 октября 2014 года в аэропорту Внуково при взлете разбился, столкнувшись со снегоуборочной машиной, легкомоторный самолет Falcon 50EX авиакомпании Unijet. При крушении погибли четыре человека — президент французского энергетического концерна Total Кристоф де Маржери и три члена экипажа.

По версии следствия, снегоуборочная машина, за рулем которой сидел пьяный Владимир Мартыненко, нарушая все правила, выехала на взлетно-посадочную полосу, что не проконтролировал старший сменный инженер Владимир Леденев. Руководитель полетов Роман Дунаев, диспетчеры Александр Круглов и Надежда Архипова, как полагает следствие, знали о потенциальной опасности для самолета, но не сообщили о ней пилотам. В результате произошло столкновение.