ВОРОНЕЖ, 20 дек — РИА Новости. Житель города Лебедянь. Липецкой области, обвиняемый в том, что до смерти забил из ревности свою сожительницу, признал вину и попросил самого строгого наказания, сообщила в среду РИА Новости старший помощник руководителя управления СК РФ по региону Юлия Кузнецова.
"Фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение, его действия следствием квалифицированы по части 4 статьи 111. При допросе вину в причинении тяжкого вреда здоровью, совершенному с особой жестокостью и повлекшему смерть женщины, он признал полностью и выразил искреннее раскаяние, заявив, что сожалеет по поводу случившегося и готов понести самое строгое наказание", — сказала Кузнецова.
"Отец потерпевшей 10 декабря приехал к нему домой, нашел дочь в тяжелом состоянии и отвез в больницу", — сказала Кузнецова. Она отметила, что, даже в больнице женщина не призналась, что сожитель ее избил.
Также собеседница агентства пояснила, что оказавшиеся в интернете фото избитой женщины были найдены в ее телефоне. Следствие полагает: их сделали приехавшие за ней родственники, чтобы зафиксировать следы избиения и состояние потерпевшей.
По словам Кузнецовой, женщина не работала и жила на средства гражданского мужа. Ранее она была в браке, но ее супруг погиб в аварии 3 года назад, после чего, спустя некоторое время, она и встретила этого мужчину. Кузнецова добавила, что женщина около 3 лет жила с гражданским мужем, и знакомые не слышали, чтобы она когда-либо жаловалась. Следствие также установило круг общения мужчины: ни он, ни люди, с которыми он общался, не были судимы и не попадали в поле зрения правоохранительных органов.