ВОРОНЕЖ, 20 дек — РИА Новости. Житель города Лебедянь. Липецкой области, обвиняемый в том, что до смерти забил из ревности свою сожительницу, признал вину и попросил самого строгого наказания, сообщила в среду РИА Новости старший помощник руководителя управления СК РФ по региону Юлия Кузнецова.

Ранее сообщалось, что 14 декабря в больнице скончалась от сочетанной травмы тела и черепно-мозговой травмы 30-летняя женщина. По данным следствия, 10 декабря ее на почве ревности жестоко избил 34-летний сожитель. СК возбудил уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Санкция данной статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Подозреваемый был задержан и решением суда заключен под стражу на время предварительного следствия.

"Фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение, его действия следствием квалифицированы по части 4 статьи 111. При допросе вину в причинении тяжкого вреда здоровью, совершенному с особой жестокостью и повлекшему смерть женщины, он признал полностью и выразил искреннее раскаяние, заявив, что сожалеет по поводу случившегося и готов понести самое строгое наказание", — сказала Кузнецова.

Она добавила, что обвиняемый пояснил, что избивать гражданскую жену начал из-за ревности 9 декабря на автозаправке. Этот момент зафиксировали камеры наблюдения. Также на них, по данным СК, видно, что женщина вышла из машины, но затем вернулась. Избиение продолжилось у нее дома. По словам Кузнецовой, крики женщины услышали соседи и позвонили ее родственникам. Потом мужчина перевез сожительницу к себе и стал избивать там.

"Отец потерпевшей 10 декабря приехал к нему домой, нашел дочь в тяжелом состоянии и отвез в больницу", — сказала Кузнецова. Она отметила, что, даже в больнице женщина не призналась, что сожитель ее избил.

Также собеседница агентства пояснила, что оказавшиеся в интернете фото избитой женщины были найдены в ее телефоне. Следствие полагает: их сделали приехавшие за ней родственники, чтобы зафиксировать следы избиения и состояние потерпевшей.

По словам Кузнецовой, женщина не работала и жила на средства гражданского мужа. Ранее она была в браке, но ее супруг погиб в аварии 3 года назад, после чего, спустя некоторое время, она и встретила этого мужчину. Кузнецова добавила, что женщина около 3 лет жила с гражданским мужем, и знакомые не слышали, чтобы она когда-либо жаловалась. Следствие также установило круг общения мужчины: ни он, ни люди, с которыми он общался, не были судимы и не попадали в поле зрения правоохранительных органов.