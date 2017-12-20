Трое пострадавших при крушении в НАО находятся в крайне тяжелом состоянии

МУРМАНСК, 20 дек – РИА Новости. Трое пострадавших в авиакатастрофе в аэропорту Нарьян-Мара остаются в окружной больнице в крайне тяжелом состоянии и пока не могут быть перевезены в другие медучреждения, решение о возможности их транспортировки отложено до четверга, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации округа по итогам заседания комиссии по ЧС.

Как сообщили на комиссии, "принятие решения о возможности транспортировки остающихся в НОБ троих пострадавших в авиакатастрофе отложено до завтра". "Врачи Архангельской ОКБ и НОБ приняли такое решение в ходе медицинского консилиума сегодня утром. Состояние троих пациентов оценивается как крайне тяжёлое", — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что пострадавшим во вторник были проведены множественные операции – по три и более. По мнению медиков, сейчас их состояние необходимо стабилизировать, чтобы принять решение о возможности транспортировки. "В настоящее время они нетранспортабельны. Речь идёт о сотруднике УМВД по НАО, главе МО "Хоседа-Хардский сельсовет" и одном из членов экипажа", — отметили в администрации.

Что касается других пострадавших, то сообщается, что на бортах, которые прибыли в 11.00 из Архангельска, в среду отправят троих пациентов, в том числе, члена экипажа. Ещё одна пациентка отправится в Архангельскую областную детскую больницу.

Как сообщил на заседании комиссии начальник ГУ МЧС по НАО Виктор Ивкин, борт МЧС находится в часовой доступности от Нарьян-Мара. "Готов вылететь сразу после принятия решения о транспортировке пациентов", — сказал Ивкин.